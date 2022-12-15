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НовостиЗдоровье15 декабря 2022 5:03

Роспотребнадзор рекомендует хабаровчанам пользоваться масками и держать дистанцию

В регионе почти в два раза превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ
Александра ЯВИЩЕНКО
Роспотребнадзор рекомендует хабаровчанам пользоваться масками и держать дистанцию

Роспотребнадзор рекомендует хабаровчанам пользоваться масками и держать дистанцию

Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с напряженной эпидобстановкой по ОРВИ и гриппу краевой Роспотребнадзор рекомендует жителям региона соблюдать основные меры профилактики острых респираторных заболеваний. Чтобы не заболеть, нужно надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки и пользоваться антисептиками.

- Из-за большого числа заболевших на карантин закрыто 124 класса в 44 школах и 66 групп в 40 детсадах. Три школы и два детсада закрыты полностью, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Отметим, что заболеваемость ОРВИ в регионе превышает эпидпорог на 95,5%. По сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 47,6%.

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