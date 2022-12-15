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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:06

Хабаровские организации улучшат условия труда

Планы на следующий год обсудили в краевой столице
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровские организации улучшат условия труда

Хабаровские организации улучшат условия труда

Фото: Администрация Хабаровска

Планы работы хабаровской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2023 год обсудили в краевой столице. В этом году в состав структуры вошла юридическая организация «Союз работодателей города Хабаровска». В ней состоят четыре городских предприятия - «Горсвет», «Горэлектротранспорт», «Горзеленстрой» и «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр».

Чтобы работа комиссии была продуктивней, Союзу работодателей предложили расширить состав участников-партнеров. Для этого нужно привлечь больше организаций разных форм собственности.

- В 2023 году комиссия рассмотрит вопросы условий и охраны труда в организациях краевой столицы в 2022 году и задачи по их улучшению. В числе главных тем - меры соцподдержки участников СВО и их семей, совершенствование системы профориентации старшеклассников, участие в мероприятиях, проводимых зарубежными организациями в области социально-трудовых отношений и партнерства, - сказала Анна Райх, представитель администрации Хабаровска.

В следующем году планируется подписать соглашение между сторонами социального партнерства на 2024-2026 годы.

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