Хабаровский край заботится о комфорте проживания всех народов в регионе Фото: Антон Шевченко

Участники Совета по межнациональным отношениям собрались в поселке Переяславка района имени Лазо, чтобы обсудить укрепление государственного единства и реализацию национальной политики на территории Хабаровского края. Мероприятие началось с вручения государственных наград. Медали участникам СВО вручил Александр Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора региона. После этого на заседании Совета обсудили указ президента России «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

- Осознание гражданами Российской Федерации принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны - залог единства и целостности, - сказал Евгений Рыбак, председатель комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.

По словам спикера, правительство региона прикладывает необходимые усилия для сохранения мира и согласия между проживающими здесь народами.

- Мы должны заботиться о комфорте проживания всех народов в Хабаровском крае. И мы продолжим это делать, - сказал Александр Никитин.

В числе вопросов, которые также рассмотрели участники заседания - медицинское обслуживание иностранных граждан в крае, социализация и интеграция их детей.

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