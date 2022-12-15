В Хабаровске появится новый планетарий
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске может появиться новый планетарий. Об этом сообщила мэрия города. Отмечается, что сейчас готовится астроглэмпинг или обсерватория с тематическим парком и лекционным залом. Оборудование уже купили, теперь идет активная подготовка.
Здесь хабаровчане смогут приятно проводить время в выходные и после работы. В парке можно будет посидеть у костра, а в темное время суток рассмотреть звезды в мощные телескопы.
Ранее перспективы строительства планетария обсуждали депутаты гордумы с космонавтом Петром Дубровым. Он эту идею поддержал, тем более что ранее в городе планетарий был, а сейчас хабаровчане просят снова построить его для людей.
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