Экс-начальница отделения «Почты России» в ЕАО обворовала компанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Смидовичского района ЕАО работала руководителем отделения «Николаевка» филиала «Почты России». Пользуясь служебным положением, она организовала себе «премию», украв деньги из кассы в феврале этого года. Недостача обнаружилась во время ревизии в отделении почты. Тогда подозрения сразу упали на главу отделения.

- Следователи завели на женщину уголовное дело о растрате в крупном размере. Расследование преступления продолжается, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Украденные деньги женщина уже успела потратить. За хищение с использованием служебного положения ей может грозить до шести лет лишения свободы.

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