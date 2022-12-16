Образовательно-производственный кластер «Строительство» появится в Хабаровском крае

Образовательно-производственный кластер «Строительство» создадут в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Чтобы обеспечить строительную отрасль квалифицированными кадрами, в Хабаровском крае планируют создать новый образовательный кластер «Строительство». Предприниматели региона смогут принять участие в обучении будущих сотрудников.
- Система среднего профобразования региона готова к реструктуризации при сотрудничестве с отраслевыми компаниями. Благодаря системной работе, когда работодатели определяют, чему учить, а образовательная организация знает, как учить, можно добиться результата. В нашем случае это будет готовый к работе, мотивированный, квалифицированный специалист, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.
Всего в регионе среднее профобразование получают около шести тысяч человек. 15% из них обучаются строительным специальностям. Около 65% выпускников, которые выбрали строительные направления, без труда находят работу.
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