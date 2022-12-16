Александр Демидов ответил на вопросы жителей Бикинского района в прямом эфире Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава Бикинского района Александр Демидов ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Трансляция велась на официальных страницах администрации района в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Основные вопросы касались ЖКХ, ремонта дорог и благоустройства. Еще одной важной темой стало появление тигров в окрестностях района. Жителей интересовало, как вести себя при встрече с хищником и как защититься от нападения.

- У нас есть заповедники, заказники, коридор Стрельникова - это путь миграции тигров. Поэтому зверь перемещается по территории района. Это краснокнижное, охраняемое животное. Тигр не нападает самостоятельно, поэтому не надо паниковать, - сказал Александр Демидов.

По словам главы района, тигры защищают свой ареал обитания. При встрече с хищником нельзя кричать или убегать, иначе животное посчитает человека агрессором и нападет на него. Нужно сохранять спокойствие и спрятаться за деревом. Если тигр забредет в населенный пункт, нужно позвонить по номеру «112» или сообщить об этом в районную администрацию.

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