Морозы до -37 градусов ожидают Хабаровский край 17 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Хабаровском крае 17 декабря будет морозной, но без обильных осадков. Местами снег и метель ожидаются в северных районах. Также немного утихнет ветер, который с начала недели донимал жителей региона. Во всех частях края его скорость будет достигать 7-13 метров в секунду, а на севере по долинам рек - до 22 метров.

На юге температура ночью опустится от -23 до -28, а днем от -16 до -21. В центральной части региона ночью будет от -17 до -37, днем - от -12 до -30. Жителей северных районов ожидают ночные морозы до -32 градусов, а днем столбик термометра покажет от -15 до -20.

Погода в Хабаровске 17 декабря обещает быть солнечной, но морозной. Скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду. Осадки не ожидаются. Ночью будет до -27 мороза, а днем воздух разогреется максимум до -19 градусов.

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