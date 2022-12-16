Хабаровск стал участником акции «Все для Победы!»
Фото: Администрация Хабаровска
Андрей Белоглазов, председатель хабаровской гордумы и сопредседатель регионального штаба ОНФ, выступил на заседании оперштаба по оказанию помощи жителям города, участвующим в СВО, и их семьям. Он предложил городским властям включиться в работу по реализации проекта «Все для Победы!». Акция запущена Народным фронтом для помощи бойцам на передовой и мирному населению.
- Сегодня в Хабаровск прибывает сопредседатель ОНФ Елена Цунаева. Мы проговорим о реализации в крае федерального проекта «Все для Победы! Народный фронт», - сказал Андрей Белоглазов.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил общественников за участие.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru