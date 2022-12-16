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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:05

Массовые мероприятия для детей отменяют в Хабаровске

Причиной этому стала высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом
Александра ЯВИЩЕНКО
Массовые мероприятия для детей отменяют в Хабаровске

Массовые мероприятия для детей отменяют в Хабаровске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен более чем на 95%. Десятки классов в школах и групп в детсадах закрыты на карантин. Чтобы не допустить еще большего распространения вирусных заболеваний, было принято решение отменить все массовые мероприятия для детей.

- Дорогие родители, при первых симптомах ОРВИ оставьте ребенка дома, не приводите в детский сад и школу! - обратились к хабаровчанам в городском управлении образования.

Образовательные учреждения краевой столицы принимают меры по профилактике новых вспышек заболеваний. Сотрудники школ и детсадов проводят санитарную обработку и проветривают помещения, измеряют температуру у детей. Если в группе или классе из-за болезни отсутствует 20% детей или больше, то их закрывают на карантин.

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