Массовые мероприятия для детей отменяют в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен более чем на 95%. Десятки классов в школах и групп в детсадах закрыты на карантин. Чтобы не допустить еще большего распространения вирусных заболеваний, было принято решение отменить все массовые мероприятия для детей.

- Дорогие родители, при первых симптомах ОРВИ оставьте ребенка дома, не приводите в детский сад и школу! - обратились к хабаровчанам в городском управлении образования.

Образовательные учреждения краевой столицы принимают меры по профилактике новых вспышек заболеваний. Сотрудники школ и детсадов проводят санитарную обработку и проветривают помещения, измеряют температуру у детей. Если в группе или классе из-за болезни отсутствует 20% детей или больше, то их закрывают на карантин.

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