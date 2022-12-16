Мэр Хабаровска предложил создать в городе «Центр юстиции» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел круглый стол на тему снижения конфликтов в обществе. На мероприятии мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил создать в городе «Центр юстиции». Ведомство поможет разрешать споры в муниципальной сфере, оказывать помощь правового характера населению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

- Сегодня конфликты - это основное действие, которое побуждает нескольких субъектов уходить в споры, в разногласия, а в сегодняшнем мире власть не должна этого допускать. Власть должна быть тем буфером, который будет регулировать эти вопросы в досудебном порядке, - сказал глава города.

Специалистами центра станут адвокаты и медиаторы, именно они будут работать на устранении конфликтов в социальной среде и в хозяйственной сфере. У них будет отдельное помещение, где и будет располагаться административный орган.

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