Мэр Хабаровска предложил создать в городе «Центр юстиции»
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошел круглый стол на тему снижения конфликтов в обществе. На мероприятии мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил создать в городе «Центр юстиции». Ведомство поможет разрешать споры в муниципальной сфере, оказывать помощь правового характера населению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
- Сегодня конфликты - это основное действие, которое побуждает нескольких субъектов уходить в споры, в разногласия, а в сегодняшнем мире власть не должна этого допускать. Власть должна быть тем буфером, который будет регулировать эти вопросы в досудебном порядке, - сказал глава города.
Специалистами центра станут адвокаты и медиаторы, именно они будут работать на устранении конфликтов в социальной среде и в хозяйственной сфере. У них будет отдельное помещение, где и будет располагаться административный орган.
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