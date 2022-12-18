Новые специальности появляются в колледжах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

На совещании по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата с субъектами Дальнего Востока Агентства стратегических инициатив обсудили текущую ситуацию в регионах. Так, в Хабаровском крае, несмотря на отсутствие естественной убыли населения, имеются проблемы на рынке труда. Впрочем, как и по всему ДФО.

Вопрос качества и доступности трудовых ресурсов является ключевым для правительства региона. Так, власти на постоянной основе работают с предприятиями.

- Мы лидируем по уровню синхронизации профессионального образования и запросами рынка труда. Только за последние три года в колледжах Хабаровского края было открыто 20 новых специальностей, - отметил Михаил Дегтярев.

Например, в авиастроительном колледже Комсомольска создан кластер «Машиностроение». Создано 9 специальных рабочих зон для обучения специалистов под потребности авиазавода города. В будущем году в планах запуск кластера «Водный транспорт», а на 2024 и 2025 годы формируются заявки под сферы строительства, судостроения, горную отрасль и другое.

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