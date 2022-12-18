Поругались и решил убить: 25-летний житель Перми напал на свою подругу на Колыме Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области заведено уголовное дело по статье «Убийство». Так, по информации СУ СК России по Магаданской области, 25-летний житель Перми приехал со своей 20-летней подругой в Магадан. Там пара сняла квартиру на улице Пролетарской, где и произошло страшное.

Конфликт между молодыми людьми возник 14 декабря. Испытывая личную неприязнь к девушке, парень пришел к выводу, что ее нужно убить. 25-летний подозреваемый перекрыл рукой дыхательные пути подруги.

- В результате девушка скончалась от механической асфиксии, - сообщили в СУ СК России по Магаданской области.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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