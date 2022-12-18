Появилось расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили о датах проведения экзаменов в 2023 году. Сроки утверждены Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.

В соответствии с документами, досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября.

Первый экзамен запланирован на 26 мая. В этот день будут писать географию, литературу и химию. Далее, 29 мая, школьники напишут русский язык. В первый день лета, 1 июня, пройдет экзамен по математике, сразу по базовому и профильному уровням. Через четыре дня, 5 июня, ожидается ЕГЭ по истории и физике. Еще через три дня, 8 июня, – обществознание. 13 июня школьники напишут биологию и письменную часть экзамена по иностранному языку. Сразу два дня, 16 и 17 июня, запланированы для проведения раздела «Говорение» экзамена по иностранному языку. Также два дня, 19 и 20 июня, будет проводиться экзамен по информатике и ИКТ.

Досрочный период ОГЭ для девятиклассников пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной – с 24 мая по 1 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября.

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