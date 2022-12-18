Единое ежемесячное пособие на детей установили в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае рассмотрели утвердили изменения в краевой закон «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае». В рамках новшеств в регионе вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.

Изменения приняты с целью создания целостной системы господдержки нуждающихся семей на период беременности женщины и до 17-летия ребенка. Получить пособия могут семьи, чей среднедушевой доход ниже краевого прожиточного минимума.

Единая выплата будет объединять в себе:

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности;

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до 3 лет;

- ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет;

- ежемесячную денежную выплату на ребенка от 8 до 17 лет.

Главными преимуществами единой выплаты является охват семей со вторыми детьми от 0 до 3 лет, выплаты для беременных увеличатся в 2 раза до 100% прожиточного минимума, семьи с детьми до 3 лет также смогут получать выплату из материнского капитала.

Предоставлять пособия будут на основании одного заявления по единым правилам. Подать заявление можно с 1 января 2023 года через портал МФЦ и клиентскую службу социального фонда. На эти выплаты потребуется 9,55 миллиардов рублей, из которых 1,9 миллиарда будут предоставлены из краевого бюджета.

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