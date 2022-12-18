Единое ежемесячное пособие на детей установили в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровском крае рассмотрели утвердили изменения в краевой закон «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае». В рамках новшеств в регионе вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.
Изменения приняты с целью создания целостной системы господдержки нуждающихся семей на период беременности женщины и до 17-летия ребенка. Получить пособия могут семьи, чей среднедушевой доход ниже краевого прожиточного минимума.
Единая выплата будет объединять в себе:
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности;
- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до 3 лет;
- ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет;
- ежемесячную денежную выплату на ребенка от 8 до 17 лет.
Главными преимуществами единой выплаты является охват семей со вторыми детьми от 0 до 3 лет, выплаты для беременных увеличатся в 2 раза до 100% прожиточного минимума, семьи с детьми до 3 лет также смогут получать выплату из материнского капитала.
Предоставлять пособия будут на основании одного заявления по единым правилам. Подать заявление можно с 1 января 2023 года через портал МФЦ и клиентскую службу социального фонда. На эти выплаты потребуется 9,55 миллиардов рублей, из которых 1,9 миллиарда будут предоставлены из краевого бюджета.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru