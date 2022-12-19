Стая бездомных собак напала на восьмилетнюю девочку в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городских новостных пабликах распространяется новость о четвертом за этот месяц нападении стаи бездомных собак на людей. В этот раз объектом нападения стала восьмилетняя девочка. По сообщениям в Сети, она шла домой по улице Воровского в поселке Горького, когда несколько животных подбежало к ней. Один из псов схватил ребенка за рюкзак и повалил ее на землю. Девочка сильно испугалась.

Животные тянули ее за одежду и царапали лапами, пока она не закричала и тем самым не спугнула собак. Ребенок, к счастью, не получил травм, но теперь боится выходить на улицу.

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