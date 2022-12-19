Новогодняя ярмарка начала работу в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане с 17 по 30 декабря проходит новогодняя ярмарка. Торговые точки будут работать с 10:00 до 19:00 по адресам:

- Пионерская, 86 (около остановки «Дом быта»);

- Шолом-Алейхема, 3 (перед входом на «Центральный рынок»);

- Шолом-Алейхема, 80;

- Широкая, 8 (35 метров от дома);

- Осенняя, 17 А.

Продавать пиротехнику будут на двух специально выделенных для этого площадках: на Пионерской, 86 (точка находится в 20 метрах от дома) и Шолом-Алейхема, 3 (перед входом на «Центральный рынок»). Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена. Дети старше 12 лет смогут купить только хлопушки с вращающимся механизмом, в которых нет пороха.

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