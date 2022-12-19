В Генеральном консульстве КНР в Хабаровске вручили подарки школьникам и их учителю Фото: Администрация Хабаровска

В Генконсульстве КНР в Хабаровске подвели итоги конкурса видеороликов, в котором принимали участие ценители китайской культуры из разных уголков России, готовые продолжать дружбу между странами. В сюжетах участники представили свои истории о Китае.

- Победителями стали ученики хабаровской гимназии №4 София и Катерина Уоркман, Богдан Половников, Виктория Михалева и учитель китайского языка Татьяна Половникова, - рассказали в администрации Хабаровска.

Авторов лучшего видео пригласили за призами в Генеральное консульство КНР. Победителей поприветствовал генконсул Китая Цзян Сяоян. Он же вручил заслуженные награды школьникам.

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