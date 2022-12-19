LTE-связь стала доступна жителям небольших населенных пунктов Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил обеспечить населенные пункты, в которых проживает больше тысячи жителей, связью стандарта LTE к 2024 году. Село Анастасьевка стало последним, где появилась связь 4G. Минцифры справилось с задачей на год раньше.

- Комфортная и качественная связь - часть флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и новых возможностей». Мы должны обеспечить всех жителей региона доступом к современным сервисам, возможностям образования и досуга, - рассказали в минцифры Хабаровского края.

Теперь на очереди населенные пункты, в которых проживает больше 100 человек. Обеспечить жителей LTE-связью планируется до 2030 года.

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