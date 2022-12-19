Вертолет МИ-8Т разбился при посадке в Магаданской области

Вертолет разбился при посадке в Магаданской области Фото: polar-avia.ru

19 декабря вертолет МИ-8Т, который выполнял рейс по доставке продуктов питания и запчастей к технике, разбился при заходе на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области. Воздушное судно столкнулось со строительным вагончиком, после чего опрокинулось набок.

- Экипаж успел покинуть борт, все остались живы. А вот вертолет полностью уничтожен огнем, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

На месте происшествия работают следователи и спасатели. Прокуратура проводит проверку. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры реагирования, а виновных лиц привлекут к ответственности.

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