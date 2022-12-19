Новый резидент ТОР «Хабаровск» вложит более 50 миллионов в деревопереработку Фото: Правительство Хабаровского края

Компания «Резерв» стала новым резидентом ТОР «Хабаровск». Представители планируют вложить более 50 миллионов рублей в деревоперерабатывающее производство. В планах наладить выпуск пиломатериалов, пеллет и построить сервисно-логистический комплекс, в котором сделают холодильный склад для овощей и фруктов. Общая стоимость инвестпроекта составит более 117 миллионов рублей.

- Компания станет первым предприятием, которое создаст деревоперерабатывающий комплекс на данной территории опережающего развития. Ранее аналогичные комплексы располагались только в ТОР «Комсомольск», - сказали в министерстве экономического развития Хабаровского края.

Холодильный склад построят на площадке «Ракитного». Там можно будет хранить 350 тонн фруктов и овощей и еще 200 тонн бакалейных товаров. А деревоперерабатывающий комплекс будет выпускать ежемесячно 6,3 тысячи кубометров досок и 1428 тонн пеллет из древесных отходов. Открытие предприятие запланировано на 2027 год. Всего там будет трудиться 36 сотрудников.

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