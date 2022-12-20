Ученики младших классов защитили исследовательские проекты в Хабаровском крае

Школьники начальных классов защитили исследовательские проекты в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

17 декабря в селе Краснореченское прошел финальный этап конкурса «Я - исследователь», в рамках которого школьники 3-4 классов представили свои исследовательские проекты. Из 58 участников только 30 прошли на заключительный этап в категории «Юный исследователь».

- Проекты затрагивали разные стороны жизни: влияние бытовых отходов на здоровье, защита планеты от мусора, изготовление увлажнителя воздуха, создание гербария из дальневосточных растений, мифы Древней Греции. Экспертами конкурса стали педагоги высшей категории, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Жюри отметило высокий уровень исследовательской деятельности школьников, актуальность и практичность большинства проектов. Участники получили именные сертификаты, победители и призеры - дипломы.

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