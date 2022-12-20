Прозорова Диана Фото: УМВД России по Магаданской области

Поиски бесследно пропавших школьников на Колыме продолжаются уже пятый день. 15 декабря 15-летний Константин Проваторов и 14-летняя Диана Прозорова ушли после занятий, но домой так и не добрались.

Подростки - ученики школы в поселке Ола. В четверг около 16:00 у них закончились уроки. Ребята собрали вещи, оделись и покинули территорию учебного заведения. После этого их никто не видел.

Особые приметы Кости: рост около 170 сантиметров, был одет в длинную желтую куртку с белой надписью на спине, спортивные синие брюки, вязаную черную шапку. При себе был рюкзак.

Проваторов Константин Фото: УМВД России по Магаданской области

Особые приметы Дианы: рост 160 сантиметров, была одета в длинную темно-зеленую куртку, спортивный костюм бежевого цвета. При себе был рюкзак.

Полиция и родные подростков просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Кости и Дианы, сообщить по телефонам: 102, 8 (41341) 2-50-02, 8 (999) 274-31-40, 8 (983) 582-62-62.

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