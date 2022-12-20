Хабаровчане поздравили сотрудников ФСБ с профессиональным праздником Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

День ФСБ был установлен 20 декабря 1995 года указом президента. Сотрудники Федеральной службы безопасности защищают национальные интересы россиян. У сотрудников службы множество задач: от обеспечения информационной безопасности до борьбы с терроризмом. На них лежит большая ответственность.

- Желаем вам никогда не терять энтузиазма, смелости и преданности делу. Пусть каждое мероприятие заканчивается победой, а в нашей стране и в каждом доме будет радость, изобилие и порядок! - обратилась с поздравлениями к сотрудникам ФСБ администрация Хабаровска.

«КП» - Хабаровск» присоединяется к поздравлениям и благодарит вас за добросовестную работу!

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.