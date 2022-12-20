Хабаровчане поздравили сотрудников ФСБ с профессиональным праздником
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
День ФСБ был установлен 20 декабря 1995 года указом президента. Сотрудники Федеральной службы безопасности защищают национальные интересы россиян. У сотрудников службы множество задач: от обеспечения информационной безопасности до борьбы с терроризмом. На них лежит большая ответственность.
- Желаем вам никогда не терять энтузиазма, смелости и преданности делу. Пусть каждое мероприятие заканчивается победой, а в нашей стране и в каждом доме будет радость, изобилие и порядок! - обратилась с поздравлениями к сотрудникам ФСБ администрация Хабаровска.
«КП» - Хабаровск» присоединяется к поздравлениям и благодарит вас за добросовестную работу!
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