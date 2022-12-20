Сергей Кравчук встретился с учениками Детской студии телевидения Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска побывал в гостях у учеников детской студии телевидения. Они организовали экскурсию для главы города и задали ему свои вопросы за чашкой чая.

- Ваши программы в основном смотрят дети и подростки. Летом мы объясняли ребятам, что находиться в местах, не предназначенных для купания, и заходить в воду - опасно. Для этого проводились рейды, но вопрос все же оставался острым. Я попросил вашу студию снять об этом сюжет. После его выхода мы увидели хороший результат. Вы сделали большое дело. Спасибо, - сказал Сергей Кравчук.

Во время беседы ученики задали мэру вопросы о местах для отдыха молодежи, нововведениях в школах, работе общественного транспорта. Проблемные темы Сергей Кравчук взял на контроль. После встречи глава города вручил ребятам благодарственные письма, похвалил их за отличную работу и вклад в развитие краевой столицы.

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