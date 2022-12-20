Хабаровские школьники сняли видеоролики о правилах общения с инвалидами Фото: Администрация Хабаровска

Ученики 11 общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе по вопросам защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходило в Российском государственном университете правосудия. Участники отвечали на вопросы, получили навыки грамотного общения с инвалидами, проявили себя творчески в заданиях, представив созданные видеоролики.

- Тема интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в учебу очень важна. Хабаровские школьники выступают за равные возможности для всех, - рассказали организаторы конкурса.

Первое место на конкурсе заняла команда лицея «РИТМ». Второе место у ребят из правового лицея. На третьем месте оказались ученики школы №72.

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