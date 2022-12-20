Бывший бухгалтер администрации села присвоила 140 тысяч рублей в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

68-летняя жительница Нанайского района работала старшим бухгалтером в администрации села. С февраля по май женщина начисляла себе увеличенный аванс, пока прокуратура не пришла с проверкой. За это время работница успела присвоить из бюджета 140 тысяч рублей.

- На бывшую сотрудницу администрации завели уголовное дело. Поводом для этого послужили результаты прокурорской проверки. Ее обвиняют в мошенничестве, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор района направил иск в суд о взыскании похищенных средств с экс-бухгалтера в пользу администрации поселения. Нанайский районный суд удовлетворил требование.

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