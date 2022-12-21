Михаил Дегтярев дал старт акции «Елка желаний» в Хабаровском крае Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

20 декабря прошла прямая линия с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Глава региона ответил на многие вопросы, которые сейчас волнуют жителей. В завершение трансляции ему предложили выбрать три конверта с «Елки желаний».

В этом году Михаил Дегтярев осчастливит троих детей, чьи карточки он снял с новогодней елки. Глава края исполнит желание 12-летнего Арсения Кожевникова, который просил спортивный комплекс для дома. Второе желание было от 10-летнего Никиты Присячева, который хочет увидеть запуск ракеты в космос. Михаил Дегтярев пообещал организовать для ребенка поездку в Амурскую область, где он сможет побывать на космодроме. Третье желание загадал семилетний Тихон Нацаренус, который очень хочет получить саксофон на Новый год. Губернатор пообещал купить инструмент и передать ребенку.

Глава региона исполнит заветные мечты троих детей Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

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