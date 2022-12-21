Михаил Дегтярев: Я выступаю за прямые выборы мэра Хабаровска

Михаил Дегтярев поддерживает прямые выборы мэра Хабаровска
Фото: Правительство Хабаровского края
20 декабря прошла прямая линия с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым на базе Тихоокеанского государственного университета. Один из вопросов, который задали главе региона, касался недавней новости об отмене выборов мэра краевой столицы.
- Я выступаю за прямые выборы мэра. Это решать гордуме, но свое мнение высказать считаю важным. Поэтому я за прямые выборы, - сказал Михаил Дегтярев.
Напомним, вопрос об отмене прямых выборов, которые в следующий раз должны состояться в следующем сентябре, начали обсуждать около месяца назад. Окончательное решение примет гордума на заседании, запланированном на март 2023 года.
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