Михаил Дегтярев: Я выступаю за прямые выборы мэра Хабаровска

Михаил Дегтярев поддерживает прямые выборы мэра Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

20 декабря прошла прямая линия с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым на базе Тихоокеанского государственного университета. Один из вопросов, который задали главе региона, касался недавней новости об отмене выборов мэра краевой столицы.

- Я выступаю за прямые выборы мэра. Это решать гордуме, но свое мнение высказать считаю важным. Поэтому я за прямые выборы, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, вопрос об отмене прямых выборов, которые в следующий раз должны состояться в следующем сентябре, начали обсуждать около месяца назад. Окончательное решение примет гордума на заседании, запланированном на март 2023 года.

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