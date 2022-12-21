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НовостиОбщество21 декабря 2022 3:13

Михаил Дегтярев: Я выступаю за прямые выборы мэра Хабаровска

Губернатор высказал свое мнение об отмене выборов главы краевой столицы
Александра ЯВИЩЕНКО
Михаил Дегтярев поддерживает прямые выборы мэра Хабаровска

Михаил Дегтярев поддерживает прямые выборы мэра Хабаровска

Фото: Правительство Хабаровского края

20 декабря прошла прямая линия с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым на базе Тихоокеанского государственного университета. Один из вопросов, который задали главе региона, касался недавней новости об отмене выборов мэра краевой столицы.

- Я выступаю за прямые выборы мэра. Это решать гордуме, но свое мнение высказать считаю важным. Поэтому я за прямые выборы, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, вопрос об отмене прямых выборов, которые в следующий раз должны состояться в следующем сентябре, начали обсуждать около месяца назад. Окончательное решение примет гордума на заседании, запланированном на март 2023 года.

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