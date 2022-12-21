Сергей Кравчук принял участие в акции «Коробочка храбрости» Фото: Администрация Хабаровска

Перед Новым годом сотрудники администрации Хабаровска приняли участие в акции «Коробочка храбрости». Они собрали игрушки и канцтовары для детей, которые проходят лечение в онкологическом и гематологическом отделениях детской краевой больницы имени Пиотровича. Мэр города Сергей Кравчук также присоединился к акции. После болезненных процедур в качестве награды дети смогут взять себе подарки на память.

- Нужно делать это каждый день. Детям с онкологией нужны внимание и забота. Уверен, что всем, кто находится здесь на лечении, Дед Мороз принесет целый мешок здоровья, счастья и улыбок, и все обязательно выпишутся из больницы. Поздравляю деток с наступающим Новым годом и желаю крепкого-крепкого здоровья, счастья, удачи и хорошего настроения, - сказал Сергей Кравчук.

Подарки в рамках акции #МЫВМЕСТЕ волонтеры собирают круглый год. Присоединиться может любой желающий

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