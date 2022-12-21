Авиакомпания iFly Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы из Хабаровска в Сочи Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиакомпания iFly Airlines планирует запуск перелетов из Хабаровска в Сочи с 10 июня 2023 года. Продажа билетов уже открыта. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330-200 на 345 и 370 кресел.

Полеты на побережье Черного моря будут выполняться два раза в неделю: по четвергам (вылет из Хабаровска в 6:25, прибытие в Сочи - в 8:50) и субботам (вылет из Хабаровска в 12:50, прибытие в 15:20). Время в пути составит около девяти часов, - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

Для пассажиров младше 23 лет, мужчин старше 60 и женщин от 55 лет доступны субсидированные авиабилеты. Льготы предоставляются людям с инвалидностью, многодетным семьям.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.