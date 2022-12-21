Девять фейков зарегистрировали специалисты ЦУР в инфополе Хабаровского края за 2022 год Фото: ЦУР Хабаровского края

Старший аналитик Центра управления регионом (ЦУР) Хабаровского края Мария Чернышевич рассказала, что за 2022 год в региональном инфополе было зарегистрировано девять фейков. Больше половины из них распространялись через Telegram и WhatsApp. В основном вбросы касались СВО и частичной мобилизации, но были и те, что касались социально значимых тем.

В сентябре появилась информация о полном переходе школ на электронные учебники. Другой пример - в ИК №7 в Комсомольске двое осужденных напали на часового, забрали его оружие и сбежали. Позже эту историю подкрепили ориентировкой «сбежавшего преступника».

- После проверки выяснилось, что ориентировка была сделана для тренировки силовых структур по антитеррористической деятельности. Информация использовалась как легенда. Фото мужчины на ориентировке принадлежали комсомольчанину, который не давал разрешение на их использование, - рассказала Мария Чернышевич.

По словам Владимира Табака, гендиректора АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог», больше 60% пользователей Сети встречают фейки минимум раз в неделю. Самые распространенные из них - постановочные или архивные медиаматериалы, поддельные документы, намеренное искажение информации.

В 2022 году АНО «Диалог» запустил платформу для фактчекинга «Лапша Медиа». Также созданы ТГ-каналы «Война с фейками» и региональный «СтопФейк27», где публикуются опровержения ложных сообщений.

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