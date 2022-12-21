Метель и сильный ветер ожидают Хабаровский край 22 декабря Фото: Сергей ГАПОН

Погода в Хабаровске 22 декабря будет буйствовать в полную силу. Синоптики прогнозируют сильные осадки, метель и снежный накат на дорогах. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, временами усиливаясь до 20 метров. Вместе со снегом в краевую столицу придет небольшое потепление. Ночью температура воздуха составит от -21 до -23, а днем от -10 до -12 градусов.

22 декабря погода сильно испортится в целом по Хабаровскому краю. На территории региона ожидаются сильные осадки, местами метели и ветер до 24 метров в секунду. На дорогах ожидается снежный накат и заносы.

На юге края температура ночью упадет до -17, а днем поднимется до -6 градусов. В центральной части региона температура ночью составит от -20 до -38, днем от -6 до -21. В северных районах будет от -4 до -26 ночью и от -11 до -26 днем.

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