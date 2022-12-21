Крысы перегрызли проводку: в Магадане из-за грызунов сгорела квартира Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане из-за крыс произошел крупный пожар - полностью выгорела квартира. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, накануне кошка поймала двух грызунов, они могли перегрызть проводку, что и послужило причиной замыкания и последующего пожара.

- В доме находились пятеро человек: двое несовершеннолетних детей и трое взрослых. Жильцы проснулись, почувствовав запах дыма. Родители схватили детей, вызвали пожарных и выбежали на улицу. Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили очаг пожара, который возник в помещении ванной, - сообщает ведомство.

Специалисты рекомендуют прятать проводку в бетон, либо иными способами изолировать ее от внешнего проявления. В этом происшествии никто не пострадал.

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