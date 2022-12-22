Мэр Хабаровска подписал соглашение о сотрудничестве с главой Могилева Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в онлайн режиме провел встречу с Александром Студневым, главой Могилева. Итогом переговоров стало подписание соглашения о сотрудничестве городов.

За 2021 год оборот товаров между Хабаровском и Могилевом вырос больше чем в два раза. В 2022 году рост продолжился. Из Белоруссии в Хабаровск в основном поставляются продукты и консервы, одежда, машины, оборудование, изделия из пластмассы и черных металлов. Из Хабаровска - текстиль, химическая и продукция машиностроения.

- Сегодня мы укрепляем наши отношения подписанием дорожной карты с Могилевом. Будем развивать экономику наших городов, обмениваться опытом в вопросах туризма. Необходимо взаимодействовать в сферах образования, здравоохранения, спорта, - сказал Сергей Кравчук.

Председатель Могилевского исполкома поддержал предложения мэра Хабаровска.

- Мы сможем обменяться опытом в развитии городов. Планируем открыть дворик Хабаровска в Могилеве. Такой же, но уже с особенностями Могилева, может появиться в Хабаровске, - сказал Александр Студнев.

Сергей Кравчук поздравил Александра Студнева и жителей Могилева с наступающим Новым годом. Он пригласил делегацию из Беларуси посетить краевую столицу в День города. В ответ последовало аналогичное приглашение от председателя Могилевского исполкома.

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