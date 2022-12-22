Инфляция замедлилась в Хабаровском крае
Фото: Владимир МАЗЕНКО
Годовая инфляция продолжает замедляться в хабаровском крае. В ноябре она составила 10,64% после 10,85% в октябре. Снижению уровня в основном послужила динамика цен на продукты и мебель.
- В ноябре цены на картофель, капусту и морковь были ниже, чем в 2021 году. На это повлияло увеличение посевных площадей и рост урожайности в регионах-поставщиках. Снятый урожай зерновых позволил увеличить объемы производства круп, что замедлило годовой темп роста цен на гречку, рис, овсянку и перловку. Также снижается скорость роста цен на мясо благодаря наращиванию производства и господдержке животноводов на закупку корма, - рассказали в Отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Центробанка России.
Снижение спроса замедлило рост цен на мебель. Также положительно сказалось увеличение ассортимента пиломатериалов на внутреннем рынке из-за ограничений на поставки зарубежной продукции.
Ускорился годовой рост цен на услуги зарубежного туризма. Причиной стал повышенный спрос на отдых в странах Юго-Восточной Азии во время новогодних праздников.
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