Инфляция замедлилась в Хабаровском крае Фото: Владимир МАЗЕНКО

Годовая инфляция продолжает замедляться в хабаровском крае. В ноябре она составила 10,64% после 10,85% в октябре. Снижению уровня в основном послужила динамика цен на продукты и мебель.

- В ноябре цены на картофель, капусту и морковь были ниже, чем в 2021 году. На это повлияло увеличение посевных площадей и рост урожайности в регионах-поставщиках. Снятый урожай зерновых позволил увеличить объемы производства круп, что замедлило годовой темп роста цен на гречку, рис, овсянку и перловку. Также снижается скорость роста цен на мясо благодаря наращиванию производства и господдержке животноводов на закупку корма, - рассказали в Отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Центробанка России.

Снижение спроса замедлило рост цен на мебель. Также положительно сказалось увеличение ассортимента пиломатериалов на внутреннем рынке из-за ограничений на поставки зарубежной продукции.

Ускорился годовой рост цен на услуги зарубежного туризма. Причиной стал повышенный спрос на отдых в странах Юго-Восточной Азии во время новогодних праздников.

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