Депутаты Хабаровского края поддержали самозанятых и Детский общественный совет Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На заседании закдумы Хабаровского края депутаты приняли в первом чтении проект закона, который позволяет оказывать самозанятым финансовую, имущественную и образовательную поддержку наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

- В крае свыше 43 тысяч самозанятых. За 11 месяцев сумма поступившего в бюджет налога составила больше 104 миллионов рублей. Нужно поддержать активность предпринимателей и сделать самозанятость привлекательной формой бизнеса, - сказал Максим Тарасов, первый замминистра экономического развития Хабаровского края.

Еще один проект закона, который был принят в первом чтении, предлагает урегулировать работу Детского общественного совета. Он был создан в 2012 году при уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае. На его счету организация больше 500 мероприятий, посвященных значимым датам.

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