В Хабаровске официально стартовал конкурс «Амурский хрусталь»
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В хабаровском парке «Динамо» официально дан старт конкурсу «Амурский хрусталь». Мастера уже начали вырезать сказочных персонажей из глыб льда. Как отметили в администрации Хабаровска, в прошлом году лучшей скульптурой была признана работа «Украденная луна» мастеров Владимира Антонова и Евгения Кузнецова.
- В этом году ждем от наших хабаровских скульпторов еще больше интересных и захватывающих скульптур! - сказали в мэрии.
Как говорят сами участники конкурса, «Амурский хрусталь» стал уже настоящим брендом Хабаровска. Традиционно конкурс проходит в несколько этапов: сначала принимаются заявки на участие, затем команды создают свои шедевры, а после их оценивают и выявляют победителей.
В этом году тематикой конкурса стали русские народные сказки. Мастера будут вырезать изо льда сказочных героев, которые знакомы всем с детства.
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