Центр Хабаровска сковали километровые пробки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Жители города Хабаровска пожаловались на огромные пробки в центре города. Спуститься с Муравьева-Амурского и подняться на Ленина практически невозможно - на одном из подъемов дорогу перегородили сразу три автобуса.

Причиной коллапса стал снежный циклон, обрушившийся на регион 22 декабря. Как отмечает городская администрация, к снегопаду коммунальные службы подготовились. На дороги запускают спецтехнику для расчистки.

Как сообщают «КП» - Хабаровск» автомобилисты, попавшие в пробку, чтобы спуститься и подняться в центре, потребуется не меньше получаса, а то и больше. Отметим, циклон продолжит оказывать свое влияние на регион и 23 декабря.

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