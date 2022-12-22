В Хабаровском крае хотят досрочно объявить каникулы с 26 декабря из-за ОРВИ Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости ОРВИ хотят досрочно объявить новогодние каникулы - с 26 декабря. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

- Санитарно-противоэпидемическая комиссия Хабаровского края в связи с продолжающимся ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендует главам городов и муниципальных образований объявить начало новогодних каникул с 26 декабря 2022 года, - пишет зампред.

Отметим, ранее в регионе ввели ограничения на проведения культурно-массовых мероприятий. Как отмечают жители краевого центра, руководители учреждений дополнительного образования уже известили родителей о том, что посещать утренники они не смогут. Дети будут праздновать без родителей.

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