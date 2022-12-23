Долг в 12 миллионов: геологам восемь месяцев не платили зарплату на Колыме

Компания задолжала работникам 12 миллионов рублей в Магаданской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С февраля по сентябрь 2022 года 13 работников ОАО «Карамкенская геолого-геофизическая экспедиция» не получали зарплату. За это время компания успела накопить долг перед своими сотрудниками в размере 12 миллионов рублей.
Работой предприятия заинтересовалась прокуратура Хасынского района Магаданской области. Проверка подтвердила факт нарушения трудового законодательства и наличие многомиллионного долга. Работодателю было внесено представление.
- После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате погашена перед работниками в полном объеме, - сообщили в ведомстве.
За невыплату зарплаты директор компании и юридическое лицо привлечены к административной ответственности.
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