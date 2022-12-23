Припрятал в гараже: экс-полицейский скрыл 41 бутылку конфискованного алкоголя в Хабаровске

Бывший полицейский пойдет под суд за фальсификацию доказательств в Хабаровске
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В июле этого года во время проверки одной из торговых точек Хабаровска инспектор отделения полиции выявил нарушения. У руководителя магазина не было лицензии на торговлю алкогольной продукцией. Сотрудник правопорядка составил акт изъятия нелегального товара, но вместо 61 бутылки в документе указал только 20.
- В октябре этого года часть спиртного изъята в гараже у обвиняемого, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На мужчину завели уголовное дело по двум статьям - «Фальсификация доказательств» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Материалы переданы в суд для рассмотрения.
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