Хабаровская таможня выявила больше тысячи нарушений за 2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таможенники Хабаровска завели 1 155 административных дел за 2022 год. Число нарушений выросло на 28% в сравнении с прошлым годом. Больше всего дел касалось провоза лесоматериалов, алкоголя и табачной продукции. В основном административки составлялись из-за неправильно составленных деклараций или неправдивой информации в документах. Таких дел собралось за год 339.

- Юрлица заявляли недостоверные сведения о таможенной стоимости экспортируемых лесо- и пиломатериалов, что повлекло неуплату таможенных платежей на сумму больше 65,9 миллиона рублей, - рассказал Алексей Кремешный, начальник отдела административных расследований Хабаровской таможни.

Из-за нарушений валютного законодательства заведено 215 дел, а за отсутствие отчетов - 202 дела. Наказания назначили 904 нарушителям на общую сумму 44,9 миллиона рублей. Сумма штрафов по исполнению 350 постановлений составила почти 12 миллионов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.