Хабаровский край вошел в топ-30 регионов по уровню содействия развития конкуренции Фото: Правительство Хабаровского края

В 2020 году Хабаровский край занимал 70-е место среди регионов России по уровню содействия развития конкуренции. По итогам 2021 года результаты заметно улучшились - удалось войти в топ-30 регионов по этому показателю и занять 27-е место.

- Улучшены позиции края и среди субъектов ДФО: поднялись с шестого до четвертого места. Также он стал одним из 12 регионов-лидеров по внедрению лучших практик, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сейчас решается вопрос об увеличении доли закупок госкорпорациями у представителей малого и среднего бизнеса. В этом году Хабаровский край вышел на второе место по объему закупок среди регионов ДФО и на 20 место - в России.

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