Бывший прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук возглавит прокуратуру Запорожской области Фото: прокуратура Ростовской области
Комитеты Совета Федерации провели заседание, на котором прошли консультации по представленным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам для назначения на должности прокуроров новых регионов России. Место главы ведомства в Запорожской области может занять Кирилл Осипчук, бывший прокурор Хабаровска. Участники заседания поддержали его кандидатуру. Результаты консультаций будут переданы президенту, который примет окончательное решение о новом назначении.
Кирилл Николаевич Осипчук родился в 1974 году. Он окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция». С 2002 по 2021 год прошел путь от должности помощника прокурора Нанайского района до главы прокуратуры Хабаровска. В 2021 году был назначен первым замом главы ведомства в Ростовской области. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генпрокурором РФ.
Кирилл Осипчук награжден нагрудными знаками «За безупречную службу» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». В 2019 году ему объявлена благодарность Правительства России.
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