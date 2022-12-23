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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:42

Новогодние площадки открываются в Краснофлотском районе Хабаровска

В этом году для местных жителей обустроят сразу несколько зон отдыха
Александра ЯВИЩЕНКО
Новогодние площадки открываются в Краснофлотском районе Хабаровска

Новогодние площадки открываются в Краснофлотском районе Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

Главную новогоднюю площадку Краснофлотского района открыли у кинотеатра «Хабаровск». На площади рядом со зданием появилось множество ледяных скульптур. Еще одна новогодняя зона готова у Дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние».

- Готовится к Новому году и парк «Северный». Он уже сегодня радует всех своим праздничным убранством. Иллюминация украшает беседки и различные фигуры в парке, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Преобразились территории центра работы с населением «Диалог» и «Микрохирургии глаза». Предприниматели и местные жители своими силами украшают здания и дворовые территории. Новогодние игрушки, сделанные руками детей, украшают елки района.

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