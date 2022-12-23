Новогодние площадки открываются в Краснофлотском районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Главную новогоднюю площадку Краснофлотского района открыли у кинотеатра «Хабаровск». На площади рядом со зданием появилось множество ледяных скульптур. Еще одна новогодняя зона готова у Дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние».

- Готовится к Новому году и парк «Северный». Он уже сегодня радует всех своим праздничным убранством. Иллюминация украшает беседки и различные фигуры в парке, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Преобразились территории центра работы с населением «Диалог» и «Микрохирургии глаза». Предприниматели и местные жители своими силами украшают здания и дворовые территории. Новогодние игрушки, сделанные руками детей, украшают елки района.

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