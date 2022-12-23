Предприниматели Хабаровского края переходят на выращивание овощей в теплицах Фото: Правительство Хабаровского края

Новые меры поддержки предпринимателей, которые выращивают овощи в закрытом грунте, появятся в Хабаровском крае в 2023 году. Будет введена региональная субсидия на оплату расходов за свет.

- В наших планах объявить ставки и начать прием документов к апрелю 2023 года. В Комсомольске и других северных территориях региона размеры субсидии будут повышенные, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Для субъектов ДФО введут федеральную поддержку на создание и модернизацию теплиц. В Хабаровском крае предприниматели уже могут возместить часть расходов на приобретение оборудования.

- Развитие тепличного овощеводства позволит обеспечить жителей края свежими продуктами круглый год. Особенно важно это зимой. Производство и ассортимент уже растут, а в будущем ожидаем ускорение этих процессов, - сказала Алена Селезнева, и. о. первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Всего в регионе работают четыре тепличных комплекса. Их общая площадь составляет 10 гектаров. С начала года они произвели почти 2,5 тысячи тонны овощей и зелени.

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