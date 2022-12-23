Изголодались и стали агрессивней: тигры давят дворовых собак в Хабаровском крае

Восемь собак стили жертвами диких животных в Хабаровском крае за неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последнюю неделю жители Хабаровского края 10 раз столкнулись с активностью диких животных. С 16 по 22 декабря охотоведы 223 раза выезжали на вызовы жителей региона. Установлено, что 17 декабря жертвами тигров стали две дворовые собаки - в селах Иннокентьевка и Маяк Нанайского района. 19 числа хищники задавили трех собак - две в Нанайском и одну в Вяземском районах. 21 декабря тигр задавил пса, который сидел на привязи во дворе жилого дома в селе Сита района имени Лазо.

- В селе Бычиха Хабаровского района 21 декабря еще один тигр напал на дворовую собаку. В это же день было зарегистрировано нападение рыси на пса, сидевшего на привязи около дома в селе Троицкое, - рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Жители региона еще дважды столкнулись с дикими животными за неделю. 20 декабря тигрица с тигренком прошли по поселку Шумный, а 21 числа хищник зашел на территорию поселка Змейка. К счастью, эти встречи обошлись без жертв.

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