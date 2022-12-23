В Комсомольске достроили дорогу до Центра водного туризма Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре завершили строительство автодороги до Центра водного туризма. Проект обошелся более чем в 77 миллионов рублей. Новая дорога соединяет территорию Центра и улицу Дзержинского. Полотно двухслойное, на месте имеются пешеходные зоны, присутствует разметка, знаки, опоры для системы освещения. Дорогу строили в рамках проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае».

- Завершение строительства дороги к водно-спортивному комплексу Комсомольска-на-Амуре – большая совместная работа нашего министерства, а также министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Ее возведение держалось на постоянном контроле губернатора края Михаила Дегтярева, – рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Она добавила, что теперь люди могут нормально добираться до Центра. Здесь инвестор будет обустраивать территорию – откроют кафе, зону отдыха, будет работать парусная школа, кемпинги, глемпинги и прочее.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.