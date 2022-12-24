Министерство туризма Хабаровского края выделит субсидии 14 предпринимателям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца 2022 года 14 предпринимателей из Хабаровского края получат субсидии от министерства туризма. Так они смогут возместить до 85 процентов затрат на развитие индустрии. Общий объем финансов, выделенных на эти цели, составит шесть миллиардов рублей.

- В числе затрат, которые намерены возместить предприниматели, – приобретение строительных материалов, спальных мешков и палаток, гамаков и рыболовных костюмов, обустройство баз отдыха, ремонт номерного фонда, фасадов и кровель, покупка туристического оборудования. Субсидии на возмещение затрат, как мера поддержки, очень востребована бизнесом, год от года число заявок растет. В связи с этим губернатором Михаилом Дегтяревым было принято решение, что в следующем году общий объем выделяемых средств будет увеличен более чем в три раза – до 20 миллионов рублей, – сказала Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Субсидии позволят повысить качество услуг и уровень сервиса. В 2021 году подобные субсидии получили 10 бизнесменов региона. Их размер составил от 209 до 800 тысяч рублей. Заявки подавали предприниматели из Хабаровска, Комсомольска, Нанайского, Советско-Гаванского и Солнечного районов. В 2022 году заявки подавали 20 человек, победителей выбрали на основе конкурса.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.